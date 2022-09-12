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Росіяни встановлюють в окупованому Маріуполі пам’ятник Олександру Невському

Його облаштовують на місці демонтованого монумента загиблим жителям міста.

Росіяни встановлюють в окупованому Маріуполі пам’ятник Олександру Невському
Фото: https://t.me/andriyshTime

У тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі загарбники встановлюють пам’ятник Олександру Невському замість демонтованого монумента загиблим жителям міста під час першої фази війни Росії проти України.

Про це повідомив у Telegram радник міського голови Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Прямо зараз окупанти встановлюють пам’ятку відсутності смаку у вигляді Олександра Невського замість демонтованої унікальної пам’ятки про маріупольців, які загинули під час першої фази війни. Росія продовжує знищувати всю українську культурну спадщину, до якої може дотягнутись", – написав він.

Фото: https://t.me/andriyshTime

Як повідомлялося, російські загарбники демонтували меморіал пам’яті військовослужбовцям на початку серпня. Цей  меморіал був важливою складовою оновленої площі Свободи. Він виготовлений з граніту у формі українського герба, по якому струменить вода як символ пролитих сліз: вода омиває бронзове дубове листя, на кожному з яких – ім’я загиблого Героя.

Нагадаємо, Невський – князь новгородський, псковський, великий князь владимирський, великий князь київський, хоча не доведено, що він колись був у Києві. Прославився завдяки перемогам у Невській битві та битві на Чудському озері. Канонізований РПЦ у лику "благовірний".

Образ Невського часто використовувався і використовується російською владою для пропаганди. У методичках Кремля, підготовлених у липні, в державних ЗМІ часто порівнюють повномасштабну війну проти України з хрещенням Русі та Невською битвою, а Путіна – з Невським.

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