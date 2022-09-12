Контрабанда і генерал
Контрабанда і генерал
Бійці 30 бригади ім. князя Костянтина Острозького оприлюднили відео, як "підсмажили" російський танк
Бійці 30 бригади ім. князя Костянтина Острозького оприлюднили відео, як "підсмажили" російський танк
На Херсонщині ЗСУ активно просуваються вперед, - Хлань
На Херсонщині ЗСУ активно просуваються вперед, - Хлань
Окупанти у Маріуполі влаштували "святкування дня міста"
Окупанти у Маріуполі влаштували "святкування дня міста"
Бійці загону “Азов” Харків повідомили про успішну контрнаступальну операцію у напрямку Вовчанська
Бійці загону “Азов” Харків повідомили про успішну контрнаступальну операцію у напрямку Вовчанська
Гайдай: росіяни та колаборанти тікають з Луганщини, черги на виїзд – кілометрові
Гайдай: росіяни та колаборанти тікають з Луганщини, черги на виїзд – кілометрові
Терорист №1: українські кіберактивісти зламали телебачення у Петербурзі
Терорист №1: українські кіберактивісти зламали телебачення у Петербурзі
Деякі російські льотчики думають тікати до Південної Америки, - ГУР
Деякі російські льотчики думають тікати до Південної Америки, - ГУР
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти на Півдні намагаються вести перемовини із ЗСУ про здачу зброї, – Гуменюк

Росіяни опинилися в складних умовах через контрнаступ ЗСУ.

Окупанти на Півдні намагаються вести перемовини із ЗСУ про здачу зброї, – Гуменюк
начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Збройні сили України просуваються на Півдні та звільняють населені пункти з-під російської окупації. Однак робота щодо визволення наших територій триває.

Про це в інтерв’ю "24 каналу" розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що окупаційні війська опиняються у складних умовах через контрнаступ ЗСУ. А окремі підрозділи армії РФ налаштовані вести перемовини з українськими бійцями.

"Намагаються вести перемовини про умови того, як вони (окупанти, – ред.) складуть зброю та перейдуть під егіду міжнародного гуманітарного права", – зазначила Гуменюк.

За її словами, офіцери цих підрозділів отримали завдання залишати позиції у будь-який доступний спосіб.

"Так, російські військові можуть повернутися назад до своїх або скласти зброю та «вийти з бойової гри», оскільки окупанти ще досі сприймають це, як «спецоперацію»", – сказала керівниця ОК.

Нагадаємо, про те, як українці протистоять російській агресії і що насправді відбувається на Півдні, читайте в матеріалі "Що на Херсонщині: повзуча окупація і надія на контрнаступ та звільнення території".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також