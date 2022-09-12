Окупанти на Півдні намагаються вести перемовини із ЗСУ про здачу зброї, – Гуменюк

Росіяни опинилися в складних умовах через контрнаступ ЗСУ.

Збройні сили України просуваються на Півдні та звільняють населені пункти з-під російської окупації. Однак робота щодо визволення наших територій триває.

Про це в інтерв’ю "24 каналу" розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що окупаційні війська опиняються у складних умовах через контрнаступ ЗСУ. А окремі підрозділи армії РФ налаштовані вести перемовини з українськими бійцями.

"Намагаються вести перемовини про умови того, як вони (окупанти, – ред.) складуть зброю та перейдуть під егіду міжнародного гуманітарного права", – зазначила Гуменюк.

За її словами, офіцери цих підрозділів отримали завдання залишати позиції у будь-який доступний спосіб.

"Так, російські військові можуть повернутися назад до своїх або скласти зброю та «вийти з бойової гри», оскільки окупанти ще досі сприймають це, як «спецоперацію»", – сказала керівниця ОК.

Нагадаємо, про те, як українці протистоять російській агресії і що насправді відбувається на Півдні, читайте в матеріалі "Що на Херсонщині: повзуча окупація і надія на контрнаступ та звільнення території".