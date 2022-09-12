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Старух показав фото наслідків ракетного удару по Запоріжжю

Постраждалих немає. 

Старух показав фото наслідків ракетного удару по Запоріжжю
Фото: Олександр Старух/Запорізька ОДА

Удару по Запоріжжю цієї ночі було завдано чотирма ракетами С-300. Росіяни атакували місто близько 00:40. 

Вражено будівлю обʼєкта інфраструктури на околиці міста, повідомив голова ОВА Олександр Старух у телеграмі.

"Ймовірно, вогонь здійснено з боку Василівки", – написав він.

Фото: Олександр Старух/Запорізька ОДА

Фото: Олександр Старух/Запорізька ОДА

Фото: Олександр Старух/Запорізька ОДА

Постраждалих немає. 

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог завдав 18 ракетних та 39 авіаційних ударів по військовим та цивільним об’єктам на території України. Постраждали понад 30 населених пунктів, зокрема, Краматорськ, Костянтинівка, Дніпро, Павлоград, Великомихайлівка. Росіяни здійснили черговий терористичний акт – завдали ракетного удару по Харківській ТЕЦ, об’єкту критичної інфраструктури міста, в результаті чого було частково знеструмлено декілька областей. 

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