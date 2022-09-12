Біля Херсона Росія з усіх сил намагається перекинути резерви через Дніпро, – Міноборони Великої Британії

Поблизу Херсона армія Росії, схоже, з усіх сил намагається перекинути достатньо резервів через річку Дніпро до лінії фронту.

Імпровізований плавучий міст, який окупанти почали зводити два тижні тому, так і лишився незавершеним. Українська далекобійна артилерія зараз, імовірно, так часто бʼє по переправах через Дніпро, що росіяни не можуть ремонтувати їх. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії в твіттері.

"Швидкі українські успіхи мають серйозні наслідки для загальної операційної схеми Росії. Більша частина сил в Україні, ймовірно, змушена надавати перевагу надзвичайним оборонним діям", – зазначили в Міністерстві.

(1/6) In the face of Ukrainian advances, Russia has likely ordered the withdrawal of its troops from the entirety of occupied Kharkiv Oblast west of the Oskil River. — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 12, 2022

Там вважають, що й без того обмежена довіра окупантів до російського військового керівництва, можливо, погіршиться ще більше.

В Міноборони додали, що з середи Україна відвоювала в Харківскій області територію, що удвічі перевищує площу Великого Лондона.

Нагадаємо, тільки за вчора сили оборони України відтіснили ворога більш ніж з 20 населених пунктів. Звільнення української землі триває.