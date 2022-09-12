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Біля Херсона Росія з усіх сил намагається перекинути резерви через Дніпро, – Міноборони Великої Британії

Швидкі українські успіхи мають серйозні наслідки для загальної операційної схеми Росії. 

Біля Херсона Росія з усіх сил намагається перекинути резерви через Дніпро, – Міноборони Великої Британії
Фото: Колихаєв Ігор/Facebook

Поблизу Херсона армія Росії, схоже, з усіх сил намагається перекинути достатньо резервів через річку Дніпро до лінії фронту. 

Імпровізований плавучий міст, який окупанти почали зводити два тижні тому, так і лишився незавершеним. Українська далекобійна артилерія зараз, імовірно, так часто бʼє по переправах через Дніпро, що росіяни не можуть ремонтувати їх. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії в твіттері. 

"Швидкі українські успіхи мають серйозні наслідки для загальної операційної схеми Росії. Більша частина сил в Україні, ймовірно, змушена надавати перевагу надзвичайним оборонним діям", – зазначили в Міністерстві. 

Там вважають, що й без того обмежена довіра окупантів до російського військового керівництва, можливо, погіршиться ще більше. 

В Міноборони додали, що з середи Україна відвоювала в Харківскій області територію, що удвічі перевищує площу Великого Лондона. 

Нагадаємо, тільки за вчора сили оборони України відтіснили ворога більш ніж з 20 населених пунктів. Звільнення української землі триває. 

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