Армія РФ вночі била "ураганами" і "градами" по Дніпропетровській області

За даними ОВА, загиблих і поранених нема.

Армія РФ цієї ночі била по Дніпропетровській області з "ураганів", "градів" та важкої артилерії. Під ударами перебували Нікопольський і Криворізький райони.

По першому окупанти били тричі, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніков у телеграмі.

"Поцілили по трьох громадах – Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській. Обійшлося без загиблих та поранених. Пошкоджені приватні будинки, ліцей та електромережі. Масштаби руйнацій уточнюються", – зазначив він.

У Криворізькому районі ворог завдав удару по Зеленодольській громаді. Понівечені будинки та газогін. Люди не постраждали.

Нагадаємо, учора армія РФ спрямувала крилаті на Дніпропетровську область, аби завдати удару по критичній інфраструктурі. ППО збила над областю сім ракет: два "Калібри" та пʼять Х-101.

Станом на 23 годину електропостачання, порушене через ворожі атаки, було відновлено повністю.