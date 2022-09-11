Головне за день. Неділя, 11 вересня

Упродовж дня з’являлися повідомлення про просування наших захисників не лише на Харківщині, але й на інших напрямках. Надвечір українські військові увійшли в село Гоптівка Харківської області, розташоване менш ніж в двох кілометрах від кордону з Росією.

"11 вересня Гоптівка перейшла під контроль Збройних сил України. 130 батальйон передає привіт всьому народу України", - повідомив 130-й батальйон ТрО ЗСУ.

Раніше українські військові увійшли в Козачу Лопань Харківської області. Перед цим окупанти поспішно евакуювалися з селища.

Також президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення смт Чкаловське Харківської області.

Президент у своєму зверненні наголосив, що сьогодні – 200 днів нашого спротиву. "200 днів нашої боротьби. Нашої вітчизняної війни. За волю, за незалежність, за право бути. У ці 200 днів нам чимало вдалось, але найважливіше, а тому найважче – попереду", - підкреслив Зеленський.

“І це звернення я хочу присвятити саме тим, хто попереду. І кому зараз найважче, бо вони роблять найважливіше. Це всі захисники й захисниці України. Всі, хто мужньо стоїть 200 днів, а тому стоїть і Україна. Сильні, а тому ми – вільні. Незламні, а тому ми – незалежні. Наші бійці, які героїчно стримали ворога, а тепер не стримують себе. І женуть окупанта на півночі, півдні та сході. На всіх напрямках, але рухаючись лише в одному – вперед і до перемоги”, - сказав він.

Про що ще говорив Президент – в нашій новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що ворог зосереджує зусилля на захопленні Донеччини та зриві наступу ЗСУ на окремих напрямках.

Сили оборони вчергове відбили атаки противника в районах населених пунктів Великі Проходи, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ, Озерянівка, Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське та Водяне.

В результаті успішного контрнаступу наших військ на Харківському напрямку російські війська гарячково покидають свої позиції та тікають з награбованим вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію російської федерації. Зокрема, стало відомо, що близько 150 військовослужбовців збройних сил російської федерації виїхали колоною з Борщової та Артемівки Харківської області на двох автобусах, одній вантажівці та на 19 викрадених легкових автомобілях. Така ж ситуація спостерігається і в місті Сватове Луганської області. Окупанти похапцем залишили населений пункт на 4 вантажних автомобілях “Камаз”, 20 броньованих машинах “Тигр” та викрали понад 20 легкових автомобілів місцевих жителів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 11 вересня – у нашій новині.

11 вересня російська армія обстріляла Слов'янськ Донецької області, пошкоджено багатоповерхівку.

"Неділя у місті не минула спокійно. Тривають обстріли. Центр Слов'янська, район Словкурорту. Пошкоджено багатоповерховий будинок. Інформація про постраждалих наразі з'ясовується", - повідомив голова міської військової адміністрації Словʼянська Вадим Лях.

Голова міської військової адміністрації закликав мешканців бути пильними і без особливої потреби не виходити на вулицю.

Російські окупанти вдарили ракетами по критичній інфраструктурі в Харківській області. В результаті було знеструмлено Дергачівську ОТГ.

"Шановні громадяни! Наразі територія громади повністю знеструмлена через те, що окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури!", - йдеться в повідомленні пресслужби Дергачівської міської ради в Telegram.

Мешканців закликають зберігати спокій. Наразі Харківобленерго працює над відновленням електроенергії.

Через удари російських окупантів по об'єктах енергетичної інфраструктури України частково без електрики та води залишилася ціла низка населених пунктів.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram повідомив про збиті українськими силами ППО ворожі ракети. Своєю чергою мер Полтави Олександр Мамай повідомив про зникнення в місті та області води та світла. Він запевнив, що водопостачання незабаром буде відновлено.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар по інфраструктурному об'єкту міста, внаслідок якого в багатьох районах зникло світло та немає води – не працюють насоси. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також повідомив, що в деяких населених пунктах області зараз немає електро- та водопостачання.

У Павлограді Дніпропетровської області, за даними міськради, є влучання в об'єкт інфраструктури за містом, деякі вулиці залишилися без світла. Ворог лютує, але йому це не допоможе.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде ще більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!