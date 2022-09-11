Імена безіменної могили. Історія чотирьох людей, тіла яких знайшли в яру на Херсонщині
Імена безіменної могили. Історія чотирьох людей, тіла яких знайшли в яру на Херсонщині
Гайдай: росіяни та колаборанти тікають з Луганщини, черги на виїзд – кілометрові
Гайдай: росіяни та колаборанти тікають з Луганщини, черги на виїзд – кілометрові
Бійці 30 бригади ім. князя Костянтина Острозького оприлюднили відео, як "підсмажили" російський танк
Бійці 30 бригади ім. князя Костянтина Острозького оприлюднили відео, як "підсмажили" російський танк
У деокупованому селищі Харківської області виявили вбитих зі слідами катувань
У деокупованому селищі Харківської області виявили вбитих зі слідами катувань
З'явилися перші кадри звільненого Ізюма
З'явилися перші кадри звільненого Ізюма
Окупанти у Маріуполі влаштували "святкування дня міста"
Окупанти у Маріуполі влаштували "святкування дня міста"
СБУ викрила в Кривому Розі антиукраїнського пропагандиста, - Вілкул
СБУ викрила в Кривому Розі антиукраїнського пропагандиста, - Вілкул
Бійці загону “Азов” Харків повідомили про успішну контрнаступальну операцію у напрямку Вовчанська
Бійці загону “Азов” Харків повідомили про успішну контрнаступальну операцію у напрямку Вовчанська
ГоловнаСуспільствоВійна

Укрзалізниця попередила про затримку поїздів через обстріли

Пасажирам дозволили залишитися на території вокзалів протягом комендантської години.

Укрзалізниця попередила про затримку поїздів через обстріли
Ілюстративне фото
Фото: Укрзалізниця

У результаті російських обстрілів критичної інфраструктури в Харківській області та перебої з електропостачанням затримуються потяги з та до Сум, Харкова та Полтави.

Про це повідомила Укрзалізниця в Telegram.

Станом на 21:00 затримуються такі потяги:

  • №1 Харків - Івано-Франківськ - орієнтовна затримка 45 хвилин;
  • №786 Київ - Шостка - затримка 40 хвилин (електропостачання відновлено, поїзд слідує далі);
  • №259 Суми - Івано-Франківськ - (напругу поновлено, поїзд вирушив 20:38 (затримка +38хв).

Також можуть затриматися такі рейси:

  • №164 Харків - Київ (час відправлення 21:16);
  • №7 Харків - Одеса (час відправлення 21:43).

Крім того, на вокзалах Харкова та інших міст, які залишилися без електрики, УЗ організувала безпечну висадку та посадку пасажирів.

"Також пасажирам буде дозволено залишитися на території вокзалів протягом комендантської години", - зазначили в УЗ.

Нагадаємо, сьогодні ввечері російські окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі у Харківській та Дніпропетровській областях. Після цього у низці областей України виникли проблеми з електрикою та водопостачанням.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також