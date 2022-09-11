Укрзалізниця попередила про затримку поїздів через обстріли

У результаті російських обстрілів критичної інфраструктури в Харківській області та перебої з електропостачанням затримуються потяги з та до Сум, Харкова та Полтави.

Про це повідомила Укрзалізниця в Telegram.

Станом на 21:00 затримуються такі потяги:

№1 Харків - Івано-Франківськ - орієнтовна затримка 45 хвилин;

№786 Київ - Шостка - затримка 40 хвилин (електропостачання відновлено, поїзд слідує далі);

№259 Суми - Івано-Франківськ - (напругу поновлено, поїзд вирушив 20:38 (затримка +38хв).

Також можуть затриматися такі рейси:

№164 Харків - Київ (час відправлення 21:16);

№7 Харків - Одеса (час відправлення 21:43).

Крім того, на вокзалах Харкова та інших міст, які залишилися без електрики, УЗ організувала безпечну висадку та посадку пасажирів.

"Також пасажирам буде дозволено залишитися на території вокзалів протягом комендантської години", - зазначили в УЗ.

Нагадаємо, сьогодні ввечері російські окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі у Харківській та Дніпропетровській областях. Після цього у низці областей України виникли проблеми з електрикою та водопостачанням.