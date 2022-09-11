​Затримано ексначальника Харківського облуправління СБУ Дудіна, - ЗМІ

Йому повідомили про підозру в самовільному залишенні місця служби та держзраду.

Колишнього начальника Управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна затримано, йому інкримінують дві статті кримінального кодексу.

Про це повідомляж "Інтерфакс-Україна" джерело у правоохоронних органах.

"Йому повідомили про підозру в самовільному залишенні місця служби (ст.407 Кримінального кодексу) та держзраду (ст.111 КК України), - розповів співрозмовник агентства.

За інформацією іншого джерела, досудовим розслідуванням кримінального провадження займається центральний апарат Державного бюро розслідувань, а затримання проходило у рамках ст.208 КПК України.

Дудін очолював Харківське облуправління СБУ з березня 2020 до травня 2022 року. 29 травня у своєму відеозверненні після візиту до Харківської області президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення Дудіна з посади.

"Провів нараду з керівництвом області, міста. Подякував їм за те, що вони були і залишаються разом із харків'янами, разом із Україною і – що дуже важливо зараз – разом один із одним. У них співпраця на 100%: армія, поліція, мер Харкова, обласна державна адміністрація – всі справді працюють на Перемогу і роблять це дуже ефективно. На жаль, цього не скажеш про місцеве керівництво по лінії Служби безпеки України. Я приїхав, розібрався, звільнив керівника Служби безпеки в області за те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав лише про себе особисто. Які мотиви – правоохоронці з'ясують", - сказав Зеленський.

Після звільнення з посади Дудін написав у фейсбуці, що готовий пройти поліграф, щоб довести свою невинність. Він також неодноразово публікував відео та пости з критикою голови Харківської обладміністрації, військових, міського голови та інших посадових осіб. Частину своїх повідомлень ексначальник облуправління СБУ видаляв за деякий час після публікації.

На підтримку Дудіна виступила також низка бійців Харківської територіальної оборони, заявивши, що саме він наказав дати їм зброю в перший же день повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, у липні працівники ДБР та Служби безпеки затримали колишнього керівника головного управління СБУ в Криму.