Мінінфраструктури розглядає аеропорт "Львів" як перший для відновлення роботи за наявності гарантій безпеки.

Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, технічно для відновлення роботи аеропортів в Україні необхідно до двох тижнів, проте практично це можна зробити лише за гарантованої безпеки.

"Першим аеропортом ми розглядаємо Львівський аеропорт. Я сподіваюся, що, як це було з Чорноморською зерновою ініціативою, коли ми отримаємо гарантовану безпеку, гарантії насамперед від міжнародних партнерів, від ООН, ми розпочнемо, я сподіваюся", - сказав міністр на 17-й щорічний зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві.

Кубраков наголосив, що основна перешкода для відновлення польотів цивільних суден - безпека, а не технічні питання.

Нагадаємо, українське небо закрите для польотів цивільних літаків із першого дня повномасштабної війни Росії проти України.

Наприкінці липня Закарпатська облрада вирішила виділити 26 млн грн Ужгородському аеропорту, а голова облради Володимир Чубірко висловив упевненість, що його вдасться запустити "через місяць-другий". За його словами, перевагою Ужгородського аеропорту є те, що поріг злітно-посадкової смуги розташований за кількасот метрів від українсько-словацького кордону і для здійснення посадок за приладами на цьому аеродромі використовується повітряний простір Словаччини.

Проте за декілька днів голова Закарпатської ОДА Віктор Микита спростував заяви облради щодо планів швидкого відновлення роботи аеропорту "Ужгород".