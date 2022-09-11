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Окупанти у Маріуполі влаштували "святкування дня міста"

У знищеному театрі відкрили новий "сезон".

Окупанти у Маріуполі влаштували "святкування дня міста"
Фото: Петро Андрющенко / Телеграм

У окупованому Маріуполі російські загарбники влаштували святкування так званого дня міста.

Про це повідомив у Телеграм радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Концерт російського оркестру та ліцедея з пафосом та підсвіткою Драмтеатру. З запрошенням для колаборантів і огорожею для плебсу перехожих маріупольців, яких майже не було. Розтягнуте георгівське простирадло біля пластикової бабці. Те саме, що тягали 9 травня і так саме - без маріупольців. Відкриттям сезону трупи зрадників окупаційного Драмтеатру", - написав він.

Андрющенко написав, що "все це схоже наче гвалтівник та вбивця влаштовує вечірку для рідних жертви на місці злочину".

Нагадаємо, що російська окупаційна влада направила мешканців Маріуполя на розчистку цехів ММК ім. Ілліча. В результаті люди підірвались на міні.

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