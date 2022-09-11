У селі Піщаному в Луганській області 11 вересня піднято український прапор.

Про це повідомив у Телеграм голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Село Піщане, Старобільський район. Ранок 11 вересня 2022. В нас найкращі люди… вміють чекати і не втрачати віри", - написав він.

Також Гайдай оприлюднив фото з синьо-жовтим прапором над населеним пунктом.

Фото: Сергій Гайдай

Нагадаємо, що Дергачівська міська рада (Харківська область) опублікувала фото підняття українського прапора у Козачій Лопані. Це селище міського типу знаходиться біля кордону з РФ.

Також президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення смт Чкаловське Харківської області.