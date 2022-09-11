Сьогодні зранку ворожі війська завдали потужних ударів по одному зі спальних районів обласного центру Миколаївської області. Наразі відомо про руйнації житлового та багатоквартирного будинків. Є постраждалі серед цивільних.

Про це повідомляє сайт Національної поліції.

Зазначається, що близько чотирьох годин ранку ворог атакував селище Березнегувате Баштанського району.

“Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки. Постраждали мирні жителі. На місцях подій правоохоронці збирають докази воєнних злочинів”, – йдеться у повідомленні.

Вчора росіяни завдали ударів по Миколаєву та населених пунктах Котляреве, Білозірка і Миколаївське. Внаслідок атаки загинув 46-річний чоловік, пошкоджені житлові будинки та інші споруди.

За усіма зібраними матеріалами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 та 2 ст. 438 КК України.

Упродовж доби 10 вересня підрозділи поліції Миколаївщини опрацювали 537 повідомлень від громадян. Переважна більшість із них стосувались наслідків воєнних злочинів.

Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про нічний обстріл міста. Унаслідок обстрілу Миколаєва пошкоджені житлові будинки, є поранені.