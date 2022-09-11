Головне за ніч. Неділя, 11 вересня

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині, відбиті атаки противника на Донеччині, ворожі обстріли Миколаєва та Дніпропетровщини, зупинка Запорізької АЕС.

Сьогодні о 03:41 ночі енергоблок №6 Запорізької АЕС відключили від енергомережі. Йде підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан.

В Енергоатомі зазначили, що останні три доби 6-й енергоблок працював в режимі острова, заживлюючи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності: через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв‘язку Запорізької АЕС з енергосистемою України.

Для недопущення аварійної ситуації на станції необхідно припинити російські обстріли ліній зв‘язку ЗАЕС з енергосистемою та створити навколо неї демілітаризовану зону. Після цього лінії зв‘язку можна буде відремонтувати, забезпечити включення і подальшу безпечну роботу ЗАЕС, наголосили в Енергоатомі.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів на Харківщині триває. Впродовж останніх днів українські військові звільнили від російської окупації близько двох тисяч квадратних кілометрів української території.

Водночас по всій території України зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів.

Сили оборони вчергове відбили атаки противника в районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут, Піски, Первомайське та Новомихайлівка.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 11 вересня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що за 200 днів війни ЗСУ ліквідували близько 52 650 російських військових. Минулої доби ЗСУ ліквідували близько 400 окупантів, 18 танків, три літаки і вертоліт.

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Росіяни та колаборанти тікають з Луганщини, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“Просування величезне. Точково йдуть бої, але здебільшого окупанти тікають”, – зазначив він, додавши, що, можливо, вже завтра ми почуємо добрі новини зі Сватового, Кремінної та Рубіжного.

“Український Прапор, який минулої ночі партизани підняли над адміністрацією у Кремінній, на своєму місці, і зараз рашисти вже все зрозуміли, тож знімати не наважуються”, – сказав голова ОВА.

За його словами, росіяни та колаборанти їдуть в бік Росії. Валізи пакують зокрема рашисти Луганська, Алчевська та інших міст, які були окупованими ще у 2014 році.

“Черги на виїзд – кілометрові. Повідомлення для колаборантів - повторення 2014 року не буде, покараємо кожного!” – підкреслив Гайдай.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час щорічної конференції "Ялтинська європейська стратегія" наголосив, що хороші новини про контрнаступ не мають вводити суспільство в ейфорію чи ілюзію перемоги, позаяк даються найдорожчою ціною – життям українських захисників та захисниць.

“Ці хороші новини не мають вводити нас в ейфорію, створювати ілюзію, що це перемога, цей контрнаступ дається доволі великою ціною, найдорожчою ціною - хлопці і дівчата кладуть свої життя, на жаль. Але принаймні це демонструє нашу волю, спроможність і можливості перемогти у цій війні”, – сказав Шмигаль.

Уночі 11 вересня російські військові обстріляли Миколаїв.

“Сьогодні вночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів. Пошкоджені житлові будинки”, – повідомив у Telegram мер міста Олександр Сєнкевич.

За попередніми даними, дев’ятеро людей дістали поранення різного ступеню, четверо з них перебувають у лікарні.

Цієї ночі ворог вчергове вдарив ракетами і “градами” по Дніпровському та Нікопольському районах Дніпропетровської області.

“По середмістю Дніпра росіяни скерували ракету. Ударили прямо по житловому кварталу, де мирно спали родини дніпровців. Поранений 72-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані. Є руйнація адмінбудівель, магазинів, ринку, складів та житлових будинків”, – написав у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Нікополь за ніч обстріляли тричі. Туди прилетіли понад 35 снарядів з російських “градів” та важкої артилерії. Постраждали троє людей – двоє чоловіків та жінка. Чоловіки у лікарні. Їхній стан середньої тяжкості. У місті понівечені 35 багатоповерхових та приватних будинків, кілька навчальних закладів, амбулаторія, об’єкт промислової інфраструктури, автівки, газогони та лінії електропередач.

Ударив ворог і по Марганецькій громаді, за попередніми даними, минулося без поранених та руйнувань.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!