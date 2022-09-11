У деокупованому селищі Харківської області виявили вбитих зі слідами катувань
У деокупованому селищі Харківської області виявили вбитих зі слідами катувань
Бійці 30 бригади ім. князя Костянтина Острозького оприлюднили відео, як "підсмажили" російський танк
Бійці 30 бригади ім. князя Костянтина Острозького оприлюднили відео, як "підсмажили" російський танк
Імена безіменної могили. Історія чотирьох людей, тіла яких знайшли в яру на Херсонщині
Імена безіменної могили. Історія чотирьох людей, тіла яких знайшли в яру на Херсонщині
Бійці загону “Азов” Харків повідомили про успішну контрнаступальну операцію у напрямку Вовчанська
Бійці загону “Азов” Харків повідомили про успішну контрнаступальну операцію у напрямку Вовчанська
З'явилися перші кадри звільненого Ізюма
З'явилися перші кадри звільненого Ізюма
ЗСУ вже на околицях Лисичанська, - Гайдай
ЗСУ вже на околицях Лисичанська, - Гайдай
СБУ викрила в Кривому Розі антиукраїнського пропагандиста, - Вілкул
СБУ викрила в Кривому Розі антиукраїнського пропагандиста, - Вілкул
Українські піхотинці успішно провели штурм на Донецькому напрямку, - Міноборони
Українські піхотинці успішно провели штурм на Донецькому напрямку, - Міноборони
ГоловнаСуспільствоВійна

В Енергоатомі повідомили про повну зупинку Запорізької АЕС

Останні три доби 6-й енергоблок працював в режимі острова, заживлюючи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності.

В Енергоатомі повідомили про повну зупинку Запорізької АЕС
Загальний вигляд Запорізької атомної електростанції, серпень 2022 року
Фото: EPA/UPG

Сьогодні вночі о 03:41 енергоблок №6 Запорізької АЕС відключили від енергомережі. Йде підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан.

Про це повідомив у Telegram Енергоатом.

Зазначається, що останні три доби 6-й енергоблок працював в режимі острова, заживлюючи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності (від 114 до 140 МВт), оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв‘язку Запорізької АЕС з енергосистемою України.

“Вчора ввечері після поновлення працездатності однієї із цих ліній зв’язку електроживлення власних потреб ЗАЕС стало можливим від енергосистеми України. Відтак було прийнято рішення щодо відключення енергоблока №6 і переведення його в найбільш безпечний стан – холодний зупин”, – йдеться у повідомленні.

У разі повторного пошкодження ліній зв‘язку з енергосистемою, ризик чого залишається великим, живлення власних потреб ЗАЕС відбуватиметься від дизель-генераторів, термін роботи яких обмежений технологічним ресурсом і обсягами наявного дизельного пального.

НАЕК “Енергоатом” здійснює всі можливі заходи, щоб організувати постачання на ЗАЕС додаткових партій дизельного пального.

“Для недопущення аварійної ситуації на станції необхідно припинити російські обстріли ліній зв‘язку ЗАЕС з енергосистемою та створити навколо неї демілітаризовану зону. Після цього лінії зв‘язку можна буде відремонтувати, забезпечити включення і подальшу безпечну роботу ЗАЕС”, – наголосили в Енергоатомі.

Нагадаємо, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав до негайного припинення обстрілів у районі Запорізької АЕС та створення зони ядерної безпеки та захисту навколо станції.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також