В Енергоатомі повідомили про повну зупинку Запорізької АЕС

Останні три доби 6-й енергоблок працював в режимі острова, заживлюючи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності.

Сьогодні вночі о 03:41 енергоблок №6 Запорізької АЕС відключили від енергомережі. Йде підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан.

Про це повідомив у Telegram Енергоатом.

Зазначається, що останні три доби 6-й енергоблок працював в режимі острова, заживлюючи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності (від 114 до 140 МВт), оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв‘язку Запорізької АЕС з енергосистемою України.

“Вчора ввечері після поновлення працездатності однієї із цих ліній зв’язку електроживлення власних потреб ЗАЕС стало можливим від енергосистеми України. Відтак було прийнято рішення щодо відключення енергоблока №6 і переведення його в найбільш безпечний стан – холодний зупин”, – йдеться у повідомленні.

У разі повторного пошкодження ліній зв‘язку з енергосистемою, ризик чого залишається великим, живлення власних потреб ЗАЕС відбуватиметься від дизель-генераторів, термін роботи яких обмежений технологічним ресурсом і обсягами наявного дизельного пального.

НАЕК “Енергоатом” здійснює всі можливі заходи, щоб організувати постачання на ЗАЕС додаткових партій дизельного пального.

“Для недопущення аварійної ситуації на станції необхідно припинити російські обстріли ліній зв‘язку ЗАЕС з енергосистемою та створити навколо неї демілітаризовану зону. Після цього лінії зв‘язку можна буде відремонтувати, забезпечити включення і подальшу безпечну роботу ЗАЕС”, – наголосили в Енергоатомі.

Нагадаємо, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав до негайного припинення обстрілів у районі Запорізької АЕС та створення зони ядерної безпеки та захисту навколо станції.