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Минулої доби окупанти вбили десятьох мирних жителів Донеччини

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Минулої доби окупанти вбили десятьох мирних жителів Донеччини
Наслідки обстрілів Донецької області
Фото: Telegram/Павло Кириленко

В суботу 10 вересня через дії російських військових загинули десять мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Росіяни вбили десятьох мирних жителів Донеччини: чотирьох – у Покровську, трьох – у Красногорівці, двох – у Бахмуті та одного – у Райгородку”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще 19 людей отримали поранення.

Всього внаслідок збройної агресії РФ на території України загинув 831 мирний мешканець Донецької області, 2 072 дістали поранення.

Нагадаємо, противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області. Вчора Сили оборони вчергове відбили атаки противника в районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут, Піски, Первомайське та Новомихайлівка.

 

 

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