Гайдай: росіяни та колаборанти тікають з Луганщини, черги на виїзд – кілометрові

Можливо, вже завтра почуємо добрі новини зі Сватового, Кремінної та Рубіжного.

Росіяни та колаборанти тікають з Луганської області, черги на виїзд – кілометрові.

Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“Просування величезне. Точково йдуть бої, але здебільшого окупанти тікають”, – зазначив він.

Гайдай додав, що, можливо, вже завтра почуємо добрі новини зі Сватового, Кремінної та Рубіжного.

“Український Прапор, який минулої ночі партизани підняли над адміністрацією у Кремінній на своєму місці і зараз рашисти вже все зрозуміли, тож знімати не наважуються”, – сказав голова ОВА.

За його словами, росіяни та колаборанти їдуть в бік Росії. Валізи пакують зокрема рашисти Луганська, Алчевська та інших міст, які були окупованими ще у 2014 році.

“Черги на виїзд – кілометрові. Повідомлення для колаборантів - повторення 2014 року не буде, покараємо кожного!”, – підкреслив Гайдай.

Він додав, що в області чекають на “команду від військових, щоб заходити, і ми вже готові налагоджувати життєдіяльність деокупованих населених пунктів”.

В кожній громаді буде військова адміністрація для швидкості прийняття рішень.