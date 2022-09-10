Від початку вересня ЗСУ вже звільнили близько 2 тисяч кілометрів нашої території, – Зеленський

Від початку вересня на різних ділянках фронту Збройні сили України вже звільнили близько 2 тисяч кілометрів нашої території. Рух наших воїнів триває на різних напрямках фронту.

Про це йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського від 10 вересня.

“Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє, – показує спину. І, зрештою, це непоганий вибір для них – втікати. Окупантам в Україні місця немає й не буде”, – зазначив він.

Водночас Зеленський наголосив, шо російським військовим чи силовикам, які боїться зараз повертатися в Росію, гарантують поводження згідно з Женевськими конвенціями.

“Я дякую сьогодні бійцям 15-го Словʼянського полку Національної гвардії України, які відзначилися на Харківському напрямку. Молодці! Дякую за убезпечення ситуації в Балаклії воїнам 214-го окремого стрілецького батальйону, які разом з підрозділами Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій, спецпризначенцями Нацгвардії та поліцією повернули повний контроль у місто. Дякую всім нашим захисникам, захисницям, які цими тижнями зробили зробили ще відчутнішим наближення головного, що нам треба, – нашої перемоги!”, – додав президент.

Нагадаємо, як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, окупанти намагаються посилити Херсон і переміщують сюди резерви через наступ Сил оборони. У Новій Каховці посилили фільтраційні заходи за участі співробітників ФСБ.