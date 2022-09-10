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Серед росіян, які прибувають в Україну на підсилення, зросла кількість самоскалічень, - Генштаб

Також вороже командування переводить вцілілий особовий склад з одних підрозділів до інших.

Серед росіян, які прибувають в Україну на підсилення, зросла кількість самоскалічень, - Генштаб
Фото: EPA/UPG

Російська армія зазнає чималих втрат на війні в Україні. А до цього додалися ще й нові самоскалічення в рядах окупантів.

Про це розповіли в Генеральному штабі Збройних Сил України.

До прикладу, зафіксовано зростання кількості самоскалічень серед особового складу, який прибуває в Україну на підсилення. Тож командування постійно шукає нові джерела поповнення армії. 

Вербують людей через групи в соцмережах, шукають навіть "добровольців" серед відставних військових у Киргизькій республіці. Обіцяють "високе грошове утримання" та "соціальний пакет", додали в Генштабі ЗСУ.

Тим часом рашисти, зазначили в Генштабі ЗСУ, переводять вцілілих солдатів з одного підрозділу в інший. 

Так, на Південнобузькому напрямку втрати підрозділів 106 повітрянодесантної дивізії збройних сил РФ за попередню добу склали понад 58 осіб вбитими. Тож командування взялося відновлювати боєздатності підрозділів 1 армійського корпусу за рахунок переведення вцілілого після бойових дій особового складу до інших підрозділів. 

Залишки особового складу від так званого батальйону спеціального призначення "Хан" перевели до 9 полку морської піхоти.

Нагадаємо, втрати російських загарбників на війні в Україні станом на 10 вересня вже становлять близько 52 250 осіб.

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