Президент України Володимир Зеленський зустрівся з професором Єльського університету Тімоті Снайдером.
Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram.
Сторони обговорили питання свободи, безпеки та вибору, а також роль правди в політиці та дипломатії.
Зеленський також поділився своїми спогадами про початок повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого, і про Нормандську зустріч 2019 року.
За словами глави держави, фрагменти бесіди Снайдер планує використати у своїй майбутній книжці.
"Вдячний за те, що про Україну й нашу боротьбу за незалежність знатиме ще більше людей!", - додав Президент.
Нагадаємо, восени Тімоті Снайдер буде читати у Єльському університеті лекції про формування сучасної України.