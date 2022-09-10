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Зеленський зустрівся з професором Єльського університету Тімоті Снайдером

Фрагменти розмови американський історик планує використати у своїй майбутній книжці.

Зеленський зустрівся з професором Єльського університету Тімоті Снайдером
Тімоті Снайдер
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з професором Єльського університету Тімоті Снайдером.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram.

Сторони обговорили питання свободи, безпеки та вибору, а також роль правди в політиці та дипломатії.

Зеленський також поділився своїми спогадами про початок повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого, і про Нормандську зустріч 2019 року.

За словами глави держави, фрагменти бесіди Снайдер планує використати у своїй майбутній книжці. 

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

"Вдячний за те, що про Україну й нашу боротьбу за незалежність знатиме ще більше людей!", - додав Президент.

Нагадаємо, восени Тімоті Снайдер буде читати у Єльському університеті лекції про формування сучасної України.

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