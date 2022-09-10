Зловмисники вимагали певну винагороду від представників благодійних організацій, щоб внести дані про водіїв до інформаційної бази.

На Київщині затримали очільника районної військової адміністрації та його радника на хабарі.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Зловмисники налагодили корупційну схему: від представників благодійних організацій вимагали гроші за внесення даних про водіїв до інформаційної бази. Це дозволяло чоловікам безперешкодно виїхати за кордон.

Затримали зловмисників "на гарячому" оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та прокурори Київської міської прокуратури за силової підтримки поліції особливого призначення № 1.

На місці вилучили і кошти - 350 тисяч гривень.

Наразі вирішується питання про повідомлення підозри та обрання запобіжних заходів. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 ККУ - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, днями підозру отримала жителька Чернівецької області, яка налагодила схему незаконного перетину держкордону для військовозобов’язаних громадян України. Також на Буковині судитимуть чоловіка, який незаконно переправляв за кордон чоловіків.