400 тисяч тонн врожаю на Луганщині вже вивезли до РФ, - Гайдай

У тимчасово захоплених районах Луганської області російські окупанти не платять власникам паїв і відбирають у них землю, вони вже викрали понад 1 млн тонн зерна.

Про це в Telegram повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За словами очільника області, власники паїв неодноразово скаржилися, що з ними не розраховуються, або пропонують набагато менше стандартних 5%. Мовляв, буде нічого їсти, погодитеся на все, що завгодно. Люди, які не мають інших варіантів, пішли на поступки, аби вижити.

Він зазначив, що водночас окупаційна влада так званої "ЛНР" повідомляє про рекордний з моменту утворення "республіки" врожай ранніх зернових – 1,1 млн тонн зерна. Проте окупанти не причетні до встановлення рекорду, адже вони нічого для цього не робили, лише зібрали врожай, коли навесні захопили ці райони Луганської області.

"На територіях, окупованих у 2014 році, врожай складав у середньому до 20 % від показників, заявлених на сьогодні. Понад 80 % – вкрадене в України зерно. До речі, достеменно відомо, що 400 тисяч тонн врожаю, зібраного цьогоріч, вже вивезено на територію РФ. З часом цей показник має збільшитися, бо в окупантів навіть немає достатньо техніки, аби вивезти все й одразу. Хочуть, але не можуть… Та чи встигнуть?", – підсумував Гайдай.

Нагадаємо, що російські окупанти знищили частину підприємств Луганщини, порізавши їх на металобрухт, і позатоплювали шахти.