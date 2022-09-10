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У Балаклії підняли український прапор, - Синєгубов

Прапор підняли військові на чолі з генералом Сирським.

У Балаклії підняли український прапор, - Синєгубов
Фото: Скрін з відео

У місті Балаклія (Харківська область) офіційно підняли Державний прапор України.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Балаклія - це Україна!.. Хлопці та дівчата Збройних Сил, ви сьогодні творите нову історію вільної України, пишаємося», - написав голова ОВА.

Він відзначив, що, спільно із військовими на чолі з командувачем Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським, підняли у Балаклії український прапор.

Нагадаємо, за останні дні захисники звільнили від окупантів понад тисячу квадратних кілометрів української території. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Звільнено або взято під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами в Харківській області.

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