Прапор підняли військові на чолі з генералом Сирським.

У місті Балаклія (Харківська область) офіційно підняли Державний прапор України.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Балаклія - це Україна!.. Хлопці та дівчата Збройних Сил, ви сьогодні творите нову історію вільної України, пишаємося», - написав голова ОВА.

Він відзначив, що, спільно із військовими на чолі з командувачем Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським, підняли у Балаклії український прапор.

Нагадаємо, за останні дні захисники звільнили від окупантів понад тисячу квадратних кілометрів української території. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Звільнено або взято під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами в Харківській області.