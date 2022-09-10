Окупанти вночі вдарили по Миколаєву, у Херсонській тривають активні бої, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

У Дніпропетровській ворог ударив по трьох районах. У Дніпровський направив дві крилаті ракети, одну наша ППО збила. Інша влучила у два підприємства – там сталася пожежа. Пошкоджені виробничі будівлі, склади та обладнання. Без постраждалих. По Нікопольському району двічі за ніч била ворожа важка артилерія. У Синельниківський район на ранок прилетіли російські ракети. Людей не зачепило. Понівечене агропідприємство, наслідки уточнюються. За попердніми даними, ці атаки – без постраждалих, йдеться у повідомленні від ОВА станом на 8 ранку.

Уночі окупанти вдарили по Нововодолазькій громаді Харківської області. Виникла пожежа в приватному будинку, одна людина загинула. Протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Богодухівській, Лозівський, Чугуївський райони. Інтенсивних ударів ворог завдав по Чугуївському району, зокрема по лікувальній установі в Чугуєві, приватних будинках, господарчих спорудах. За добу медики госпіталізували 23 людини з пораненнями від обстрілів, серед них – троє дітей.

У Луганській на Бахмутському напрямку ворог дещо знизив активність, штурмових дій не було. За ніч здійснено сім артилерійських та три мінометних обстріли. П'ять разів окупанти застосовували РСЗВ. Один ракетний удар в напрямку Костянтинівки.

У Донецькій вночі був обстріл Костянтинівки, поранено мирного мешканця. За минулу добу обстріляні Авдіївка, Соледар, с. Ягідне, с. Новобахмутівка. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Обов'язкова евакуація населення триває. За добу по області двоє загиблих, пʼятеро поранених цивільних.

Уночі Миколаїв зазнав обстрілів. Інформація про пошкодження уточнюється. Зранку, близько 05:30, були обстріли за межами сіл Червона Долина та Широке Широківської громади. Постраждалих немає. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. За інформацією ОК "Південь", за минулу добу ворогом було випущено крилату ракету Х-31 з літака по відкритій місцевості у Вознесенському районі. Без жертв.

У Херсонській обстановка залишається важкою, тривають активні бойові дії. Росіяни знову обстріляли Бериславський район, є пошкодження та руйнування будинків, уламками снарядів поранено місцевих жителів. На деокупованих територіях АТ "Херсонобленерго" відновлює електропостачання після масованих ворожих обстрілів. Спільними зусиллями АТ "Херсонобленерго" та Херсонської ОВА у Кочубеївській громаді вже створено опорний пункт, працюють аварійно-відновлювальні бригади, доставлені енергетичне обладнання та матеріали.

Нагадаємо, за останні дні сили оборони України звільнили близько 30 населених пунктів Харківської області. Деякі росіяни тікають і шукають способи безпечного виходу з бойових дій та можливих оточень.