Окупанти шукають способи безпечного виходу із зони бойових дій та можливих оточень, - ГУР

Велосипеди, як засіб відступу, велика кількість важкопоранених, немолоді новобранці та небажання наступати - основні проблеми окупантів на сьогодні.

Внаслідок контрнаступу сил оборони України на кількох напрямках окупаційні війська шукають способи безпечного виходу з бойових дій та можливих оточень.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

Рашисти з 202 окремого мотострілецького полку, що знаходяться у Харківській області, відійшовши з позицій та перемістившись у найближчу лісосмугу, залишилися без командирів і зв’язку. Вони телефонують рідним та просять їх зв’язатися з командуванням та з’ясувати, куди їм рухатися далі. Деякі з них просять дружин звертатися на гарячі лінії міністерства оборони Росії та Червоного Хреста з вимогою вивести їх із території України.

Окупанти намагалися чинити спротив наступу на Харківському напрямку, обстрілюючи позиції ЗС України з танків та важкої вогнеметної системи "Сонцепьок". Втім зазнали серйозних втрат, залишили позиції та малими групами відійшли назад. Скаржаться на потужний наступ ЗСУ, відсутність боєкомплекту та техніки. Через відсутню логістику відступають дезорганізовано. Для відходу з бойових позицій використовують відібрані у місцевого населення велосипеди та моторолери. Багато військових іде пішки.

На Дніпропетровському напрямку ворог намагається утримати позиції. Проте серед окупантів наростає невдоволення новим підкріпленням - більшості "новобранців" 55-60 років.

Задля утримання позицій у Херсонській області, окупанти підвезли "свіжих" солдат із території РФ. Але поповнення категорично відмовляється брати участь у наступальних бойових діях.

Крім того, відомо, що 237 гвардійський десантно-штурмовий полк РФ припинив своє існування у зв'язку з загибеллю або пораненням всіх військовослужбовців. Значна частина з тих, хто вижив, перебувають у вкрай важкому стані.

Разом з тим, у пропагандистських російських ЗМІ поширюється інформація про те, що контрнаступ ЗСУ це фейкова "піар-акція". Кремлівська пропаганда намагається переконати своїх громадян, що всі повідомлення про контрнаступ - "показовий виступ" для Європи та цивілізованого світу. А все надане західне озброєння та військова техніка продані невідомим покупцям.

Нагадаємо, на думку ГУР, осінь стане вирішальним періодом у війні з Росією.