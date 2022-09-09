Благодійник з Німеччини переказав UNITED24 80 тисяч євро на купівлю автівки швидкої допомоги для України

Андреас Кесслер розповів свою історію, аби надихнути тих, хто також може підтримувати Україну.

Андреас Кесслер, бізнес-аналітик та консультант із німецького Карлсруе, переказав 80 000 євро на купівлю автівки швидкої допомоги через фандрейзингову платформу UNITED24. Дружина Андреаса — українка, разом вони виховують п’ятирічного сина.

«Місто, де народилася моя жінка, наразі окуповане. Зазвичай ми щороку туди приїздили. Зараз це неможливо, і мій маленький син постійно питає: “Коли ми повернемося, тату? Коли я зможу пограти на своєму улюбленому майданчику?” Я досі не можу сказати йому, що цього майданчика більше немає. Його знищили росіяни».

Від початку повномасштабного вторгнення родина Кесслерів регулярно підтримує Україну. «Я дізнався про UNITED24 із твіттеру. Спершу переказав 100 євро, щоб подивитись, як це працює. А коли побачив фандрейзинг на реанімобілі, вирішив, що можу допомогти». Андреас зізнається, що розповів свою історію, аби надихнути тих, хто також може підтримувати Україну.

Родина Андреаса прийняла у себе кілька українських сімей. «У Німеччині дуже багато людей, які допомагають українцям. Наші приятелі, сусіди, колеги — усі долучені. Одного разу мене набрав друг і сказав, що його батько також хоче прийняти українську родину. Але ж йому 80 років, — здивувався я. — Ти впевнений, що він це потягне? Зрештою цей чоловік прихистив родину з трьома дітьми».

На знак подяки від усіх українців усередині автівки буде вказано, що вона придбана коштом родини Кесслерів.

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