Їх відправили на судмедекспертизу.

У селі Мощун (Київська область) виявили останки вбитої російськими окупантами людини.

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, на земельній ділянці неподалік від лісу правоохоронці знайшли присипаний землею череп.

"Під час огляду встановили, що кістки черепа мають пошкодження, які можуть вказувати на те, що людину стратили. Нині останки скерували на судмедекспертизу", - додав очільник поліції.

Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

Він зазначив, що станом на 9 вересня в області вже знайшли 1360 тіл загиблих від рук рашистів.

Нагадаємо, днями в Бучі на Київщині виявили рештки ще двох людей, вбитих російськими військовими.

До цього в лісі біля села Здвижівка Бучанського району знайшли ще одне тіло замордованого жителя. У нього були зав'язані мотузкою руки.