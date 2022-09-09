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"Крим повертається додому": кіберактивісти запустили звернення Зеленського на кримських телеканалах

"Вірте в ЗСУ і чекайте на звільнення", - йдеться в ролику на ТБ.

"Крим повертається додому": кіберактивісти запустили звернення Зеленського на кримських телеканалах
Фото: скріншот відео

Кіберактивісти запустили на телеканалах тимчасово окупованого Росією Криму звернення Президента України Володимира Зеленського.

У ролику закликали українців півострова триматись подалі від російських військових об'єктів і повідомляти інформацію про окупантів українським спецслужбам.

"Вірте в ЗСУ і чекайте на звільнення... Крим повертається додому", - йдеться в титрах до ролика.

Зеленський у зверненні зазначив, що росіяни перетворили український півострів на одне з "найбільш небезпечних місць у Європі". Він додав, що "українське життя і український прапор знов повернуться в Крим" і "ми звільнимо усю нашу землю і наших людей". Для цього ЗСУ, розвідка і спецслужби "роблять необхідні кроки", і їх вже "можна почути".

Нагадаємо, раніше кіберактивісти зламали кримське телебачення, і його глядачі змоги побачити відео, в якому Президент Володимир Зеленський пообіцяв російським окупантам максимально неспокійне життя на кримській землі.

До цього зламали кабельну мережу в Алтайському краї РФ і запустили ролик із побажанням "Вічна пам'ять ВПС РФ" (військово-повітряним силам країни-агресора). 

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