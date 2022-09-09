Російські хакери намагаються зірвати дистанційне навчання школярів Мелітополя

Окупанти використовують п'ять шкіл міста як військові бази і казарми.

Загарбники намагаються заблокувати українське дистанційне навчання та здійснюють хакерські атаки на сайти освіти Мелітополя, де у режимі онлайн навчаються школярі.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає "Укрінформ".

“Вони намагаються заблокувати дистанційне навчання, яке ми розпочали для наших дітей. Вони намагаються здійснити хакерські атаки на сервери та покласти нашу платформу, де 14 000 дітей навчаються онлайн щодня. Але їм це не вдається”, - сказав Федоров.

Він нагадав, що загарбники використовують п'ять шкіл міста як військові бази і казарми.

"Там перебувають не вчителі і не навчальний процес йде, а військові бази росіян та склади боєприпасів. Наприклад, 16 школа - там розміщені казарми. Наші партизани знищили одну таку базу", - зазначив міський голова.

Нагадаємо, 8 вересня Київрада ухвалила рішення про створення в столиці Маріупольського міського ліцею.