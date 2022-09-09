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Мешканців Київщини попереджають про вибухи: на сьогодні ​заплановані роботи з утилізації ворожих мін

ОВА закликає зберігати спокій та довіряти виключно офіційним джерелам.

Мешканців Київщини попереджають про вибухи: на сьогодні ​заплановані роботи з утилізації ворожих мін
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Жителів Вишгородського району Київської області попереджають, що сьогодні, 9 вересня, підриватимуть боєприпаси, залишені російськими окупантами.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація у Telegram.

"Сьогодні, 9 вересня, на території Димерської громади Вишгородського району заплановані роботи з утилізації ворожих мін та боєприпасів. У зв'язку з цим у громадах області можливо чути вибухи", –йдеться в повідомленні.

Мешканців закликають зберігати спокій та довіряти тільки офіційним джерелам.

Нагадаємо, 30 серпня за один день піротехніки знешкодили на Дніпропетровщині майже 40 сучасних боєприпасів.

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