Росія обстріляла Сумську область і била по Харкову

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

У Сумській вночі ворог обстрілював Шалигинську громаду з мінометів (вісім прильотів). Попередньо – без жертв і руйнувань. Учора ворог обстрілював прикордонні громади області: Краснопільську (29 мінометних прильотів, 20 прильотів з РСЗВ "Град"), Есманську (у післяобідній час був обстріл околиць Бачівська, 20 прильотів з міномета) та Зноб-Новгородську (вісім прильотів з міномета, 15 пострілів з АГС). Попередньо – без наслідків, йдеться у зведенні ОВА станом на ранок.

У Дніпропетровській росіяни знову обстріляли Нікопольський район. Били з важкої артилерії. Люди не постраждали. Є руйнування дачних будинків та господарських споруд. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Цієї ночі ворог інтенсивно завдавав ракетних та артилерійських ударів по Харкову та області. У Харкові внаслідок російського терору сталася пожежа та руйнація триповерхової адмінбудівлі в Салтівському районі, є влучання в Київському районі, постраждала одна людина. Вночі ворог інтенсивно стріляв по Харківському, Чугуївському районах. У Чугуєві внаслідок обстрілу загинула одна людина. Пошкоджені приватні будинки, учбово-спортивний центр, господарчі споруди. Зранку медики госпіталізували чоловіка в Дергачівській громаді, там також тривають обстріли. Протягом доби зазнавали ударів окупантів Ізюмський, Богодухівській райони.

На Бахмутському напрямку тривають бойові дії. За ніч по позиціях захисників Луганської області здійснено 11 артилерійських та 10 мінометних обстрілів. По чотири рази окупанти застосовували РСЗВ та танк.

У Донецькій уночі – ракетний удар по Слов'янську. Пошкоджена будівля керамічного підприємства. За добу були обстріли з мінометів, артилерія, РСЗВ "Ураган", "Град". Обстріляні Бахмут, Торецьк, Авдіївка, Курахове, смт Нью-Йорк, с. Павлівка, смт Зайцеве, с. Гостре, с. Федорівка, с. Тоненьке. Пошкоджено сім багатоповерхівок, 16 приватних житлових будинків, ринок, АЗС, Палац культури, адмінбудівля Бахмутської міськради.

По області девʼятеро убитих, 23 поранених людей за добу. Обов'язкова евакуація населення триває.

У Миколаївській вночі ворог обстрілював селище Любомирівка та села Зоря й Котляреве Шевченківської громади. Постраждалих немає. Вчора близько 23:45 та сьогодні зранку обстрілів зазнало с. Широке Широківської громади. Влучання були у вже зруйнований ЦНАП та школу. Постраждалих немає. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Учора внаслідок обстрілів виникла пожежа листяної та хвойної підстилки у лісі Березнегуватського лісового господарства. Постраждалих немає. Вночі – обстріли на території Явкінського старостинського округу Баштанської громади, внаслідок чого знеструмлена вся громада. Детальна інформація уточнюється.

У Херсонській ситуація в області залишається складною, тривають активні бойові дії. Населені пункти, що розташовані поруч із лінією фронту або на його лінії, потерпають від обстрілів і через це місяцями залишаються без газо-, водо- та електропостачання, знаходяться на межі знищення. У Каховці та Новій Каховці окупанти відкрили пункти видачі паспортів Росії, проте відсоток охочих отримати документ вкрай низький.

Нагадаємо, російські війська зосереджували зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог також постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.