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​Петицію за повернення громадянства Корбану підписали майже 25 тис. громадян

Збір підписів триватиме ще 65 днів. 

​Петицію за повернення громадянства Корбану підписали майже 25 тис. громадян
Фото: Сергей Нужненко

Триває збір підписів за петицію про повернення громадянства голові штабу оборони Дніпра Геннадію Корбану. Станом на сьогоднішній ранок її підписали вже 24 667 осіб.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Збір підписів триватиме ще 65 днів. 

"Зважаючи на викладене, та в порядку, передбаченому частиною третьою статті 5, статтею 23-1 Закону України “Про звернення громадян”, просимо Вас переглянути помилкове рішення щодо припинення громадянства та скасувати Указ Президента України №502/2022 від 18 липня 2022 року в частині припинення громадянства Корбана Геннадія Олеговича, 1970 року народження, уродженця та мешканця міста Дніпра Дніпровського району Дніпропетровської області. Переконані, що скасування Указу №502/2002 матиме в умовах розв’язаної Російською Федерацією агресивної війни лише позитивне значення, бо сприятиме подальшій консолідації навколо нашої з Вами держави громадян України незалежно від місця проживання, рідної мови, політичних або релігійних переконань, етнічного чи соціального походження", - йдеться в петиції.

Як повідомлялося, 22 липня Геннадію Корбану відмовили у вʼїзді на територію держави після вилучення паспорта. Його документ визнано недійсним, а в акті вказано, що він є "особою без громадянства". Наразі Корбан поїхав до Лондона і готує позови в міжнародні суди.

Нагадаємо, 7 вересня петиція з закликом не надавати російському журналісту Олександру Невзорову українське громадянство набрала 25 000 підписів. 

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