Лукашенко хоче позбавляти громадянства білорусів, які виїхали з країни

Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, має намір позбавляти громадянства білорусів, які покинули країну.

Про це він заявив на нараді, повідомляє "Белта".

"У рамках підготовленого законопроєкту потрібно ще раз подивитися на тих, хто, виїхавши за кордон, діє на шкоду державі та народу, вчиняючи злочини. Вони відомі, всі до одного. Ми їх знаємо. Чи гідні ці люди залишатися громадянами Білорусі, якщо вони втекли з рідної країни і фактично розірвали з нею зв'язок?... Багато депутатів та і громадяни порушували питання: втекли, шкодять, злочинці фактично і продовжують злочинну діяльність? Запропоновано було позбавляти їх громадянства. Тому сьогодні розглянемо цей варіант законопроєкту", - сказав Лукашенко.

За його словами, необхідно також затвердити вимоги до білорусів, які вже отримали карту поляка та інші документи.

"Нам треба розібратися: або вони громадяни Білорусі, або вони просто заблукали, просто взяли цю карту нібито випадково, або в них інша "орієнтація"... Думаю, органи внутрішніх справ та дипломатичної служби мають інші питання у сфері громадянства, які викликають стурбованість", - наголосив Лукашенко.

Другою темою наради стала амністія. Востаннє її проводили у Білорусі у травні 2020 року. Лукашенко, зокрема запропонував обговорити її доцільність, наприклад, до 17 вересня (державне свято, створене за зразком Дня народної єдності в Росії).

Нагадаємо, 9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися вибори президента, після яких розпочалися масові акції протесту. За офіційними даними, перемогу здобув Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року, із 80,1% голосів. Друге місце із 10,1% голосів посіла опозиціонерка Світлана Тихановська. Водночас альтернативні екзитполи демонстрували протилежну картину – впевнену перемогу Тихановської.

Незгодні із результатами виборів білоруси почали виходити на масові мирні демонстрації. 23 серпня в Мінську відбувся "марш нової Білорусі", одна з найбільших акцій проти режиму Лукашенка, в якій брало участь від 150 до 250 тис. людей. Наприкінці дня Лукашенко в бронежилеті та с автоматом прилетів на гелікоптері до своєї резиденції.

Білоруські силовики жорстко розганяли мітинги, використовуючи світло-шумові гранати, гумові кулі та водомети. За час протестів сотні демонстрантів були травмовані та поранені. Повідомлялося також про загиблих.

23 вересня 2020 Лукашенко провів таємну інавгурацію. Його опонентів та противників диктаторського режиму досі переслідують, тому багато білорусів виїхали з країни, зокрема - до Польщі.