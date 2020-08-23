Оновлення 19:37. Демонстранти в Мінську колоною рушили від готелю "Планета" на проспекті Переможців до Палацу незалежності, де, за інформацією ЗМІ, перебуває Олександр Лукашенко.

Як повідомляє телеграм-канал "NEXTA live" з посиланням на власні джерела, зараз проводиться евакуація Лукашенка з будівлі.

"Всі сили стягуються зараз до Палацу Незалежності", - йдетсья в повідомленні.

Як свідчить відео очевидців, на території Палацу незалежності сів гвинтокрил.

Поруч з Палацом незалежності зараз знаходиться військовий бронетранспортер та спецтехніка силовиків.

Оновлення 17:15. Більше 100 тисяч осіб, за оцінкою TUT.by і Euroradio, зібралися на площі Незалежності у Мінську. Демонстранти колоною рушили центром міста в бік готелю "Планета" на площі Переможців.

Готель знаходиться навпроти стели, яку охороняють військові та ОМОН. До колони приєднались представники Координаційної ради опозиції.

Коли люди дійшли до проспекту Переможців, у колонках увімкнули попередження про участь у несанкціонованому масовому заході. У відповідь тисячі протестувальників почали скандувати "Сором!".

Фото: tut.by

Фото: euroradio

Фото: TUT.by

Оновлення 15.20. На площі Незалежності у Мінську десятки тисяч людей зібралися на "Марш нової Білорусі", передає TUT.by.

Колони протестувальників з інших районів міста продовжують прямувати в центр білоруської столиці. Люди скандують "Білорусь", "Йди", несуть біло-червоно-білі стяги. Багатолюдні марші зібралися також у Бресті, Могилеві, Гродно, Гомелі, Бобруйську.

Біля стели у Мінську, де минулого тижня зібрались понад 200 тис. людей, розтягнули колючий дріт. Фото опублікував телеграм-канал "Спадчына". За інформацією TUT.by, біля стели чергують військовослужбовці.

Фото: t.me/spadczyna

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

13.30. У Білорусі люди знову збираються на масовий марш. Мітинги у Мінську та інших містах заплановані на 14.00 у неділю. Про це повідомляє телеграм-канал NEXTA.

"Ми не відступимо, поки не будуть виконані три народних вимоги: свобода всім затриманим і політв'язням, суд над винними в катуваннях і вбивствах, відхід Лукашенко. Нам запропонували все забути і пробачити, але окупанти не розуміють, наскільки сильні почуття розбудили в білорусів", - йдеться у повідомленні.

Робітників підприємств та колишніх працівників міліції попросили приходити у формі, щоб люди могли їх підтримати. Мешканців міст закликали їхати організованими колонами у Мінськ і солідарно протистояти ДАІ у разі затримання.

"Білоруси, питання нашої перемоги залежить лише від часу. У нас є чіткий план того, як позбутися від окупантів з мінімальними втратами. Якщо продовжимо об'єднуватися і організовуватися в одну народну силу, то режим впаде набагато швидше", - сказано у повідомленні.

"Белсат" повідомляє, що жителі Мінська помітили в місті автозаки, автомобілі з колючим дротом і водомети. Euroradio пише, що в центрі столиці також стоять автобуси з працівниками силових структур.

Як передає "Наша ніва", техніка стоїть недалеко від площі Незалежності, де повинен стартувати марш. За інформацією видання, проїзд до площі поки що не заблоковано. Але закрилися прилеглі станції метро.

В МВС Республіки заявили про посилені заходи безпеки у зв'язку із запланованою протестною ходою.

"Марш нової Білорусі" має початись від площі Незалежності у Мінську о 14.00.

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

Нагадаємо, минулої неділі у Мінську пройшла наймасовіша акція в історії Білорусі. У марші "За свободу" взяли участь понад 200 тисяч людей.