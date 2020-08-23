Фото: facebook.com/SlaskaKWP

На півдні Польщі внаслідок зіткнення автобусу з мікроавтобусом загинули дев’ять людей, ще семеро зазнали травм різного ступеня важкості. Про це повідомляє tvn24.

ДТП сталася на дорозі національного значення номер 88 на відрізку автошляху Клещув-Глівіце у Сілезькому воєводстві в суботу близько опівночі за київським часом.

За попередньою інформацією, водій мікроавтобусу втратив контроль, в результаті чого транспорт перекинувся на дорозі і зіткнувся з автобусом, який їхав з протилежної сторони.

Усі люди, які їхали у мікроавтобусі, загинули.

В автобусі перебували 49 осіб, це представники охоронної фірми, які їхали з Вроцлава після забезпечення порядку на футбольному матчі. Семеро з них отримали травми.

Фото: facebook.com/SlaskaKWP

Нагадаємо, двоє дітей загинули в ДТП з вантажівкою у Полтавській області. Аварія сталася у ніч на 22 серпня на трасі "Київ - Харків".