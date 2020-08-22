Ізраїль ще раз попросив Україну заборонити паломництво хасидів до Умані цьогоріч

Головний радник Ізраїлю з коронавірусу професор Ронні Гамзу звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням заборонити паломництво хасидів до Умані цьогоріч. Про це повідомляє Reuters.

Він вважає, що свято може стати епіцентром розповсюдження коронавірусу.

"Очікується, що подібне зібрання в такі смутні часи викличе масові випадки зараження туристів та українських жителів, що стане важким тягарем для місцевих медичних систем", - заявив Гамзу, зазначивши, що тисячі інфікованих повернуться до Ізраїлю, де також поширять вірус.

Раніше учасники міжвідомчої наради в Міністерстві закордонних справ України дійшли спільної думки, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до Умані для святкування іудейського свята Рош га-Шана у традиційному форматі цього року є неможливим. Це пов’язано зі складною епідемічною ситуацією в Ізраїлі, забороною проведення масових заходів в Україні, необхідністю створення великої кількості місць для обсервації, складністю контролю правоохоронцями дотримання паломниками режиму самоізоляції.

Пізніше Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликало Україну не дозволяти цього року паломництва хасидів в Умані.

15 серпня міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав центральну владу не допустити приїзду хасидів в Умань, оскільки це може погіршити епідситуацію в країні. Мер закликав втрутитися в ситуацію президента Володимира Зеленського.

18 серпня мер Умані розпочав протест під Офісом президента, вимагаючи заборонити приїзд у місто хасидів.

18 серпня уряди України та Ізраїлю виступили із спільною заявою, в якій закликали паломників утриматися від відвідування Умані на свято Рош га-Шана.

21 серпня глава МВС Арсен Аваков заявив, що Україна введе технічні обмеження, щоб запобігти паломництву хасидів на Черкащину.

На початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Торік у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників.