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Ізраїль ще раз попросив Україну заборонити паломництво хасидів до Умані цьогоріч

Очільник ізраїльського центру протидії коронавірусу написав Зеленському листа.

Ізраїль ще раз попросив Україну заборонити паломництво хасидів до Умані цьогоріч
Фото: Lb.ua

Головний радник Ізраїлю з коронавірусу професор Ронні Гамзу звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням заборонити паломництво хасидів до Умані цьогоріч. Про це повідомляє Reuters.

Він вважає, що свято може стати епіцентром розповсюдження коронавірусу.

"Очікується, що подібне зібрання в такі смутні часи викличе масові випадки зараження туристів та українських жителів, що стане важким тягарем для місцевих медичних систем", - заявив Гамзу, зазначивши, що тисячі інфікованих повернуться до Ізраїлю, де також поширять вірус.

Раніше учасники міжвідомчої наради в Міністерстві закордонних справ України дійшли спільної думки, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до Умані для святкування іудейського свята Рош га-Шана у традиційному форматі цього року є неможливим. Це пов’язано зі складною епідемічною ситуацією в Ізраїлі, забороною проведення масових заходів в Україні, необхідністю створення великої кількості місць для обсервації, складністю контролю правоохоронцями дотримання паломниками режиму самоізоляції.

Пізніше Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликало Україну не дозволяти цього року паломництва хасидів в Умані.

15 серпня міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав центральну владу не допустити приїзду хасидів в Умань, оскільки це може погіршити епідситуацію в країні. Мер закликав втрутитися в ситуацію президента Володимира Зеленського.

18 серпня мер Умані розпочав протест під Офісом президента, вимагаючи заборонити приїзд у місто хасидів.

18 серпня уряди України та Ізраїлю виступили із спільною заявою, в якій закликали паломників утриматися від відвідування Умані на свято Рош га-Шана.

21 серпня глава МВС Арсен Аваков заявив, що Україна введе технічні обмеження, щоб запобігти паломництву хасидів на Черкащину.

На початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Торік у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників.

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