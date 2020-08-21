Голова МЗС Німеччини приїде в Україну на День Незалежності

24 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проведе переговори з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, який на День Незалежності приїде до Києва.

Про це повідомляють на сайті МЗС.

Зазначається, що міністри обговорять питання взаємодії України та ФРН "з метою відновлення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави внаслідок російської агресії". Міністри окреслять спільні кроки в "нормандському форматі" для досягнення прогресу в мирному врегулюванні ситуації на Донбасі.

Кулеба і Маас також обговорять практичні заходи зі зміцнення українсько-німецького співробітництва та взаємодії між зовнішньополітичними відомствами. Окрема увага буде сфокусована на питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції України, у т.ч. з урахуванням головування Німеччини в ЄС.

За підсумками переговорів заплановано проведення спільної пресконференції.

Нагадаємо, раніше голова МЗС Німеччини Маас виступив проти повернення формату G8 з Росією.

Гайко Маас відвідував Україну в листопаді 2019 року напередодні зустрічі глав країн "нормандської четвірки". Маас зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським та обговорював двосторонні відносини та ситуацію з безпекою на Донбасі.