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Обама порушив американську політичну традицію, розкритикувавши Трампа

Попередник описав правління чинного президента як "суцільний цирк, ницість, обман і конспірологічні теорії".

Обама порушив американську політичну традицію, розкритикувавши Трампа
Фото: EPA/UPG

44-й президент США демократ Барак Обама порушив американську політичну традицію і жорстко висловився на адресу свого наступника на посаді президента Дональда Трампа.

На з'їзді Демократичної партії США Обама заявив, що Трамп ставиться до президентства "як до чергового реаліті-шоу", передає ВВС.

Обама описав правління чинного президента як "суцільний цирк, ницість, обман і конспірологічні теорії".

"Він не виявив жодного бажання заглибитися в роботу. Жодного бажання знайти спільну мову. Жодного бажання використовувати свою величезну владу, щоб допомогти комусь, крім себе і своїх друзів. Жодного бажання зробити з президентства щось інше, ніж ще одне реаліті-шоу заради уваги, якої він так жадає", - сказав пан Обама.

На думку 44-го президента США, перебування Трампа в Білому домі "дало волю нашим найгіршим інстинктам, серйозно зіпсувало нашу репутацію у світі й створило безпрецедентну загрозу нашим демократичним інститутам".

У відповідь на це Трамп заявив, що його обрали завдяки тому "жаху", який Обама залишив після себе.

За традицією, колишні президенти США можуть критикувати політику своїх наступників, але уникають при цьому називати імена.

Ще під час виборчої кампанії 2016 року Обама заявив, що сприйме обрання Трампа як особисту образу. Протягом наступних чотирьох років він ставав дедалі відвертішим у критиці наступника, який знищує його політичну спадщину.

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