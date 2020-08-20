Легенда НБА увійде в команду Джо Байдена на виборах президента США

Триразовий чемпіон НБА у складі "Маямі Хіт" (сезони-2012 і 2013) і "Клівленд Кавальєрс" (2016), чинний лідер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс увійде в команду підтримки кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена, повідомляє TMZ.

"Ми живемо в той час, коли нам потрібні зміни. Для змін головне - лідерство, а лідерство починається зверху", - цитує олімпійського чемпіона Пекіна-2008 і Лондона-2012 видання.

Нагадаємо, що Леброн є одним з критиків чинного президента США Дональда Трампа.

Додамо, що Леброн активно агітував за Гілларі Клінтон під час її президентської кампанії 2016 року і навіть приєднався до неї на сцені під час мітингу в Огайо.