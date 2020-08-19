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Керівник формульної команди "Мерседес" прокоментував скарги свого пілота на чорний колір комбінезона

Команда йде в ногу з часом.

Керівник формульної команди "Мерседес" прокоментував скарги свого пілота на чорний колір комбінезона
Валттері Боттас (праворуч) і Льюіс Гамільтон
Фото: Motorsport Images

Керівник автоспортивного підрозділу "Мерседеса" Тото Вольф прокоментував заяву фінського гонщика Валттері Боттаса, який поскаржився, що під час Гран-прі Іспанії Формули-1 йому було "до дідька жарко" через новий чорний комбінезон.

Зазначимо, що досі "Мерседес" використовував сірі комбінезони, а також сірий колір боліда.

"Просто у нас новий матеріал. Можливо, нам потрібно ще раз вивчити, чи можна знайти якийсь компроміс або як ми можемо зробити комбінезони трохи тоншими", - цитує Вольфа Motorsport-Total.

Новий матеріал як можливу причину проблеми раніше назвав і сам фін.

"Цього року введено нові правила гомологації комбінезонів - вони стали грубшими, нижня білизна стала грубшою, так що я не знаю, наскільки сильний це дало ефект", - заявив Боттас.

Додамо, що перед початком сезону ширилися чутки, що темний колір боліда може вплинути на охолодження. Вольф тоді визнав, що команда буде стежити за цим.

&quot;Мерседес&quot;
Фото: Motorsport Images
"Мерседес"

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