Кравчук пропонує нове формулювання замість "особливого статусу" Донбасу
Кравчук пропонує нове формулювання замість "особливого статусу" Донбасу
Хроніка протестів у Білорусі. День п'ятий. Текстова онлайн-трансляція
Хроніка протестів у Білорусі. День п'ятий. Текстова онлайн-трансляція
Святослав Пискун: "Очень тяжело в этой стране кого-то посадить"
Святослав Пискун: "Очень тяжело в этой стране кого-то посадить"
Білоруські демобілізовані силовики викидають свою форму і переходять на бік народу
Білоруські демобілізовані силовики викидають свою форму і переходять на бік народу
У Білорусі приземлився спецборт ПКС Росії, - Informnapalm
У Білорусі приземлився спецборт ПКС Росії, - Informnapalm
Он проснулся. Джо Байден наконец выбрал себе вице-президента
Он проснулся. Джо Байден наконец выбрал себе вице-президента
На Донбасі загинув український розвідник
На Донбасі загинув український розвідник
IT-галузь Білорусі пригрозила виходом з країни
IT-галузь Білорусі пригрозила виходом з країни
Глава Налоговой Любченко: "У людей огромное количество денег"
Глава Налоговой Любченко: "У людей огромное количество денег"
ГоловнаСпорт

Пілот Формули-1 вилікувався від коронавірусу і візьме участь у Гран-прі Іспанії

Серхіо Перес готовий до гонки.

Фото: f1-team.ru

Пілот команди Формули-1 "Рейсинг Пойнт" Серхіо Перес видужав після коронавірусу.

"Ми раді повідомити, що Перес здав негативний тест на коронавірус. FIA підтвердила, що Чеко може повернутися виступити на Гран-прі Іспанії", - йдеться в повідомленні команди у Twitter.

Нагадаємо, через коронавірус мексиканець був змушений пропустити здвоєні етапи Формули-1, які пройшли в Сільверстоуні. Його місце за кермом боліда зайняв німець Ніко Хюлькенберг.

Після п'яти гонок в активі Переса 22 очки.

Гран-прі Іспанії стартує вже завтра на трасі "Каталунья" в Монтмело під Барселоною.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також