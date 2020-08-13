Пілот Формули-1 вилікувався від коронавірусу і візьме участь у Гран-прі Іспанії

Фото: f1-team.ru

Пілот команди Формули-1 "Рейсинг Пойнт" Серхіо Перес видужав після коронавірусу.

"Ми раді повідомити, що Перес здав негативний тест на коронавірус. FIA підтвердила, що Чеко може повернутися виступити на Гран-прі Іспанії", - йдеться в повідомленні команди у Twitter.

CONFIRMED: We're pleased to share the news that @SChecoPerez has tested negative for COVID-19 💪



The @fia have confirmed that Checo can return to the @F1 paddock and he will compete for the team in this weekend’s #SpanishGP 🙌 pic.twitter.com/adYfWW5jWU — BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) August 13, 2020

Нагадаємо, через коронавірус мексиканець був змушений пропустити здвоєні етапи Формули-1, які пройшли в Сільверстоуні. Його місце за кермом боліда зайняв німець Ніко Хюлькенберг.

Після п'яти гонок в активі Переса 22 очки.

Гран-прі Іспанії стартує вже завтра на трасі "Каталунья" в Монтмело під Барселоною.