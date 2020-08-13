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"Болонья" зробила конкретну пропозицію щодо Супряги, - ЗМІ

Італійці хочуть бачити в себе чемпіона світу серед молодіжних команд.

"Болонья" зробила конкретну пропозицію щодо Супряги, - ЗМІ
Владислав Супряга
Фото: "Днепр-1"

"Болонья" запропонувала за форварда київського "Динамо" Владислава Супрягу 9,5 млн євро, повідомляє TuttoBolognaWeb.

Крім того, у вартість контракту можуть включити деякі бонуси, уточнює італійський ресурс. Однак деталей угоди поки що не розкривають.

Раніше повідомляли, що орієнтовна сума, за яку "Динамо" може відпустити гравця, становить 15 млн євро.

Також зауважимо, що чемпіон світу-2019 у складі молодіжної збірної України увійшов у сферу інтересів бергамської "Аталанти", за яку вже виступає один українець - Руслан Малиновський.

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