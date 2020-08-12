Екснардепа Шепелева засудили до 7 років в'язниці
Екснардепа Шепелева засудили до 7 років в'язниці
Лукашенко против революции: кто кого?
Лукашенко против революции: кто кого?
Вчені дослідили, що маски зменшують вираженість симптомів при коронавірусі
Вчені дослідили, що маски зменшують вираженість симптомів при коронавірусі
У Києві підпалили "теслу" ексглави ОП Богдана, в якій знімався Зеленський (оновлено)
У Києві підпалили "теслу" ексглави ОП Богдана, в якій знімався Зеленський (оновлено)
У Білорусі знову почалися сутички із силовиками, у Мінську закрили станції метро (оновлено)
У Білорусі знову почалися сутички із силовиками, у Мінську закрили станції метро (оновлено)
Шоумен Притула йде в мери Києва від "Голосу"
Шоумен Притула йде в мери Києва від "Голосу"
Глава Налоговой Любченко: "У людей огромное количество денег"
Глава Налоговой Любченко: "У людей огромное количество денег"
У Білорусі починається нова хвиля протестів, люди виходять на вулиці
У Білорусі починається нова хвиля протестів, люди виходять на вулиці
Святослав Пискун: "Очень тяжело в этой стране кого-то посадить"
Святослав Пискун: "Очень тяжело в этой стране кого-то посадить"
ГоловнаСпорт

Україна обійшла Нідерланди в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Нижче від 9 місця Україна не опуститься.

Україна обійшла Нідерланди в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Фото: A Bola

Перемога "Шахтаря" над "Базелем" (4:1) і вихід підопічних Луїша Каштру в півфінал Ліги Європи дозволили Україні обійти Нідерланди в таблиці коефіцієнтів УЄФА і зайняти 9 місце.

З огляду на те, що у країн, які йдуть за нами, вже не залишилося представників у єврокубках, Україна збереже за собою цю позицію. 

Обігнати Бельгію, яка на восьмій сходинці, не вдасться навіть за умови перемоги "Шахтаря" в ЛЄ.

У трійці лідерів - без змін. Продовжує очолювати рейтинг Іспанія, на другому місці - Англія, на третьому рядку йде Німеччина.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА.

  1. Іспанія - 101,140
  2. Англія - 90,176
  3. Німеччина - 72,641
  4. Італія - 69,939
  5. Франція - 57,082
  6. Португалія - 49,449
  7. Росія - 45,549
  8. Бельгія - 37,9
  9. УКРАЇНА - 35,9
  10. Нідерланди - 35,75
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також