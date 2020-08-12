Україна обійшла Нідерланди в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Перемога "Шахтаря" над "Базелем" (4:1) і вихід підопічних Луїша Каштру в півфінал Ліги Європи дозволили Україні обійти Нідерланди в таблиці коефіцієнтів УЄФА і зайняти 9 місце.
З огляду на те, що у країн, які йдуть за нами, вже не залишилося представників у єврокубках, Україна збереже за собою цю позицію.
Обігнати Бельгію, яка на восьмій сходинці, не вдасться навіть за умови перемоги "Шахтаря" в ЛЄ.
У трійці лідерів - без змін. Продовжує очолювати рейтинг Іспанія, на другому місці - Англія, на третьому рядку йде Німеччина.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА.
- Іспанія - 101,140
- Англія - 90,176
- Німеччина - 72,641
- Італія - 69,939
- Франція - 57,082
- Португалія - 49,449
- Росія - 45,549
- Бельгія - 37,9
- УКРАЇНА - 35,9
- Нідерланди - 35,75