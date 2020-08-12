Україна обійшла Нідерланди в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Нижче від 9 місця Україна не опуститься.

Перемога "Шахтаря" над "Базелем" (4:1) і вихід підопічних Луїша Каштру в півфінал Ліги Європи дозволили Україні обійти Нідерланди в таблиці коефіцієнтів УЄФА і зайняти 9 місце.

З огляду на те, що у країн, які йдуть за нами, вже не залишилося представників у єврокубках, Україна збереже за собою цю позицію.

Обігнати Бельгію, яка на восьмій сходинці, не вдасться навіть за умови перемоги "Шахтаря" в ЛЄ.

У трійці лідерів - без змін. Продовжує очолювати рейтинг Іспанія, на другому місці - Англія, на третьому рядку йде Німеччина.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА.