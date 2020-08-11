"Реал" проклав шлях до складу Луніну, відмовившись продовжити оренду Ареоля

"Реал" не продовжив оренду воротаря команди Альфонса Ареоля, права на якого належать "Парі Сен-Жермен", інформує пресслужба мадридського клубу.

"Реал" подякував 27-річного француза за його "відданість справі, професіоналізм і побажав йому успіхів на новому етапі".

Також "Королівський клуб" подякував ПСЖ.

Всього за сезон в "Реалі" Ареоля зіграв 9 матчів - чотири в Прімері, два в Лізі чемпіонів і три в Кубку Іспанії. З них тільки в двох він відстояв "на нуль".

Раніше була інформація, що "Реал" планує зробити українця Андрія Луніна дублером Тібо Куртуа.