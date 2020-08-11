У Білорусі в ніч після виборів пройшли масові акції та сутички з силовиками (оновлено)
У Білорусі в ніч після виборів пройшли масові акції та сутички з силовиками (оновлено)
Глава Налоговой Любченко: "У людей огромное количество денег"
Глава Налоговой Любченко: "У людей огромное количество денег"
Лукашенко против революции: кто кого?
Лукашенко против революции: кто кого?
Шахраї привласнили приміщення поліції у Києві
Шахраї привласнили приміщення поліції у Києві
Друга хвиля коронавірусу почалася в Німеччині й очікується ще у трьох країнах Європи
Друга хвиля коронавірусу почалася в Німеччині й очікується ще у трьох країнах Європи
Під посольством Білорусі сталася штовханина, поліція затримала Олександра Кольченка (оновлено)
Під посольством Білорусі сталася штовханина, поліція затримала Олександра Кольченка (оновлено)
Вчені дослідили, що маски зменшують вираженість симптомів при коронавірусі
Вчені дослідили, що маски зменшують вираженість симптомів при коронавірусі
ВООЗ озвучила вартість вакцини від COVID-19 для всіх людей на Землі
ВООЗ озвучила вартість вакцини від COVID-19 для всіх людей на Землі
У Білорусі знову почалися сутички із силовиками, у Мінську закрили станції метро (оновлено)
У Білорусі знову почалися сутички із силовиками, у Мінську закрили станції метро (оновлено)
ГоловнаСпорт

"Реал" проклав шлях до складу Луніну, відмовившись продовжити оренду Ареоля

Француз повертається в ПСЖ.

"Реал" проклав шлях до складу Луніну, відмовившись продовжити оренду Ареоля
Альфонс Ареоля
Фото: ФК "Реал"

"Реал" не продовжив оренду воротаря команди Альфонса Ареоля, права на якого належать "Парі Сен-Жермен", інформує пресслужба мадридського клубу.

"Реал" подякував 27-річного француза за його "відданість справі, професіоналізм і побажав йому успіхів на новому етапі".

Також "Королівський клуб" подякував ПСЖ.

Всього за сезон в "Реалі" Ареоля зіграв 9 матчів - чотири в Прімері, два в Лізі чемпіонів і три в Кубку Іспанії. З них тільки в двох він відстояв "на нуль".

Раніше була інформація, що "Реал" планує зробити українця Андрія Луніна дублером Тібо Куртуа.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також