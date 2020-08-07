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Бейл відмовився летіти разом з "Реалом" у Манчестер на матч Ліги чемпіонів

Валлієць знав, що він до складу Зідана не потрапить.

Гарет Бейл і Зінедін Зідан
Фото: EPA/UPG
Гарет Бейл і Зінедін Зідан

Сьогодні в Манчестері відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Манчестером Сіті" і "Реалом".

На передматчевій пресконференції наставнику "бланкос" Зінедіну Зідану поставили 5 питань про Гарета Бейла, його перспективи в "Королівському клубі", а також відсутність у Манчестері.

"Щодо Бейла багато чого говорять, але в нас хороші відносини. Він волів не грати. Це розмова між ним і мною, і все залишається в роздягальні", - цитує Зідана AS.

"Я не знаю, що буде в майбутньому, але очікується хороший матч між двома дуже хорошими командами, і це найголовніше. Ми в курсі ситуації після першого матчу (1:2). Це як чотири фінали, якщо хочеш пройти до кінця. Ми в невигідному становищі, і ми це знаємо. Ігри плей-оф не закінчуються до останньої хвилини, хочемо зіграти у фіналі восьми", - зазначив французький фахівець.

Додамо, що за інформацією іспанських ЗМІ, Бейл не прилетів до Манчестера, оскільки знав, що на поле не вийде.

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