CAS скасував дискваліфікацію "Манчестер Сіті" в єврокубках

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) підтримав апеляцію "Манчестер Сіті" на рішення УЄФА дискваліфікувати клуб з "Етіхад" на два роки з єврокубків, повідомляє пресслужба МС.

При цьому сума штрафу також зменшена з 30 млн євро до 10 млн.

"У той час як "Манчестер Сіті" і його юрисконсульти ще не розглянули повне рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), клуб вітає підсумки сьогоднішнього рішення як підтвердження позиції клубу і сукупності доказів того, що він зміг презентувати. Клуб хотів би подякувати членам групи за їхню старанність і належний процес, яким вони керували", - йдеться в комюніке "Манчестер Сіті".

УЄФА також прокоментував рішення CAS про скасування бану "МанСіті" в єврокубках.

"УЄФА бере до відома рішення Спортивного арбітражного суду про зменшення санкцій, накладених на ФК "Манчестер Сіті" незалежним органом фінансового контролю клубів за передбачувані порушення правил УЄФА з ліцензування клубів і Financial Fair Play.

УЄФА відзначає, що комісія CAS виявила, що не було достатньо переконливих доказів для підтвердження всіх висновків CFCB у конкретному випадку і що багато порушень були обмежені в термінах через 5-річний період, передбачений у регламентах УЄФА.

За останні кілька років Financial Fair Play зіграв значну роль у захисті клубів і наданні їм допомоги в досягненні фінансової стійкості, а УЄФА і ECA зберігають відданість своїм принципам", - йдеться в заяві УЄФА.

Нагадаємо, "городян" виключили з двох найближчих розіграшів єврокубків за порушення правил фінансового фейр-плей. Крім того, на клуб наклали штраф.

Британський клуб подав апеляцію на це рішення ще в лютому, однак CAS отримав можливість розглянути її лише влітку. На початку червня протягом трьох днів суд у режимі відеоконференції вивчав доводи сторін.