Козак против Резникова: или Минск, или независимость
Козак против Резникова: или Минск, или независимость
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
Поблизу Миколаєва вантажівка збила прокурора, водій втік з місця ДТП
Поблизу Миколаєва вантажівка збила прокурора, водій втік з місця ДТП
Путін заявив, що відносини України та Росії зіпсував не Крим
Путін заявив, що відносини України та Росії зіпсував не Крим
У Полтаві суд взяв під варту трьох підозрюваних у підриві та пограбуванні авто "Укрпошти" (оновлено)
У Полтаві суд взяв під варту трьох підозрюваних у підриві та пограбуванні авто "Укрпошти" (оновлено)
Іран уточнив причину катастрофи літака МАУ під Тегераном
Іран уточнив причину катастрофи літака МАУ під Тегераном
Пєсков: Росія готова до виходу України з Мінських домовленостей
Пєсков: Росія готова до виходу України з Мінських домовленостей
Під Києвом через масове порушення карантину оштрафували і закрили елітний нічний клуб
Під Києвом через масове порушення карантину оштрафували і закрили елітний нічний клуб
На Старообухівській трасі під Києвом сталася масштаба ДТП, троє загиблих (оновлено)
На Старообухівській трасі під Києвом сталася масштаба ДТП, троє загиблих (оновлено)
ГоловнаСпорт

"Динамо" не змогло виграти в Олександрії: суддя двічі призначав пенальті у ворота киян

Боротьба за Лігу чемпіонів триває.

"Динамо" не змогло виграти в Олександрії: суддя двічі призначав пенальті у ворота киян
Фото: ФК "Олександрія"

Напередодні в підсумковому матчі 30-го туру Української прем'єр-ліги "Динамо" грало в Олександрії з місцевим однойменним клубом і не змогло перемогти.

Матч завершився нічиєю - 2:2.

Рахунок відкрили господарі - на 23-ій хвилині з пенальті відзначився Максим Третьяков.

Другий тайм був повністю під контролем гостей. Дубль Беньяміна Вербича (63, 75), здавалося, дозволить підопічним Олексія Михайличенка вивезти з Олександрії повноцінні три очки.

Однак на 88-й хвилині основного часу рефері Віталій Романов із Дніпра знову призначив пенальті у ворота гостей, і Третьяков знову був точним.

Додамо, що з початку чемпіонату у ворота "Динамо" призначали 7 пенальті (6 із них реалізовано), що стало повторенням антирекорду для столичного клубу.

Востаннє стільки суперники "динамівців" пробивали з "точки" протягом одного чемпіонату ще в сезоні-1993/1994 (7 ударів - 4 голи).

Як заявив Михайличенко на післяматчевій пресконференції, якби треба було - було б і третє пенальті.

"Вважаю, що без помилок не обійшлося і перший тайм вдався не зовсім таким, як ми його планували. Другий тайм усе поставив на свої місця, але, на жаль, на останніх хвилинах ми пропустили друге пенальті. Якби треба було - було б і третє... Це все, що я можу сказати", - цитує Михайличенка офіційний сайт "Динамо".

Зазначимо, що за два тури до фінішу чемпіонату в боротьбі за другу путівку в Лігу чемпіонів лідирує "Зоря", яка набрала 57 очок. На очко відстає "Динамо" і ще на очко - "Десна".

У наступному турі "Динамо" приймає "Зорю", а "Десна" - "Олександрію". Обидва матчі відбудуться в четвер, 16 липня.

Огляд матчу "Олександрія" - "Динамо" - на сайті офіційного мовника УПЛ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також