Напередодні в підсумковому матчі 30-го туру Української прем'єр-ліги "Динамо" грало в Олександрії з місцевим однойменним клубом і не змогло перемогти.

Матч завершився нічиєю - 2:2.

Рахунок відкрили господарі - на 23-ій хвилині з пенальті відзначився Максим Третьяков.

Другий тайм був повністю під контролем гостей. Дубль Беньяміна Вербича (63, 75), здавалося, дозволить підопічним Олексія Михайличенка вивезти з Олександрії повноцінні три очки.

Однак на 88-й хвилині основного часу рефері Віталій Романов із Дніпра знову призначив пенальті у ворота гостей, і Третьяков знову був точним.

Додамо, що з початку чемпіонату у ворота "Динамо" призначали 7 пенальті (6 із них реалізовано), що стало повторенням антирекорду для столичного клубу.

Востаннє стільки суперники "динамівців" пробивали з "точки" протягом одного чемпіонату ще в сезоні-1993/1994 (7 ударів - 4 голи).

Як заявив Михайличенко на післяматчевій пресконференції, якби треба було - було б і третє пенальті.

"Вважаю, що без помилок не обійшлося і перший тайм вдався не зовсім таким, як ми його планували. Другий тайм усе поставив на свої місця, але, на жаль, на останніх хвилинах ми пропустили друге пенальті. Якби треба було - було б і третє... Це все, що я можу сказати", - цитує Михайличенка офіційний сайт "Динамо".

Зазначимо, що за два тури до фінішу чемпіонату в боротьбі за другу путівку в Лігу чемпіонів лідирує "Зоря", яка набрала 57 очок. На очко відстає "Динамо" і ще на очко - "Десна".

У наступному турі "Динамо" приймає "Зорю", а "Десна" - "Олександрію". Обидва матчі відбудуться в четвер, 16 липня.

Огляд матчу "Олександрія" - "Динамо" - на сайті офіційного мовника УПЛ.