Перед підсумковим туром чемпіонату Бундесліга оголосила ім'я найкращого футболіста сезону. Ним прогнозовано став нападник "Баварії" Роберт Левандовський.
Згідно з опитуванням Спілки футболістів Німеччини (VDV), поляк набрав 40,2% голосів, повідомляє besoccer.com.
Друге місце зайняв півзахисник "Боруссії" (Дортмунд) Джейдон Санчо (13,9%), третє - ще один гравець "Баварії" Джошуа Кімміх (7,2%).
Найкращим новачком чемпіонату Німеччини став одноклубник Левандовського і Кімміха Альфонсо Девіс, а наставника баварців Ганса-Дітера Фліка, за якого було віддано 58,2% голосів, названо найкращим тренером сезону.
Ein weiterer Titel für den @FCBayern-Stürmer! 🏆 @lewy_official ist euer Spieler der Saison! Herzlichen Glückwunsch! 👏#Bundesliga #BundesligaPOTS pic.twitter.com/F6d0NKS2Gl— BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) June 26, 2020
Також Бундесліга визначила номінантів на приз "Найкращий гол сезону".