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Бундесліга визначила найкращого гравця сезону-2019/20

Прогнозовано ним став Роберт Левандовський.

Бундесліга визначила найкращого гравця сезону-2019/20
Роберт Левандовскі
Фото: AFP

Перед підсумковим туром чемпіонату Бундесліга оголосила ім'я найкращого футболіста сезону. Ним прогнозовано став нападник "Баварії" Роберт Левандовський.

Згідно з опитуванням Спілки футболістів Німеччини (VDV), поляк набрав 40,2% голосів, повідомляє besoccer.com.

Друге місце зайняв півзахисник "Боруссії" (Дортмунд) Джейдон Санчо (13,9%), третє - ще один гравець "Баварії" Джошуа Кімміх (7,2%).

Найкращим новачком чемпіонату Німеччини став одноклубник Левандовського і Кімміха Альфонсо Девіс, а наставника баварців Ганса-Дітера Фліка, за якого було віддано 58,2% голосів, названо найкращим тренером сезону.

Ганс-Дітер Флік
Фото: ФК "Баварія"
Ганс-Дітер Флік

Також Бундесліга визначила номінантів на приз "Найкращий гол сезону".

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