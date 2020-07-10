Перед підсумковим туром чемпіонату Бундесліга оголосила ім'я найкращого футболіста сезону. Ним прогнозовано став нападник "Баварії" Роберт Левандовський.

Згідно з опитуванням Спілки футболістів Німеччини (VDV), поляк набрав 40,2% голосів, повідомляє besoccer.com.

Друге місце зайняв півзахисник "Боруссії" (Дортмунд) Джейдон Санчо (13,9%), третє - ще один гравець "Баварії" Джошуа Кімміх (7,2%).

Найкращим новачком чемпіонату Німеччини став одноклубник Левандовського і Кімміха Альфонсо Девіс, а наставника баварців Ганса-Дітера Фліка, за якого було віддано 58,2% голосів, названо найкращим тренером сезону.

Фото: ФК "Баварія" Ганс-Дітер Флік

Також Бундесліга визначила номінантів на приз "Найкращий гол сезону".