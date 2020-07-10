Українець був одним з найкращих на полі в складі своєї команди.

Клуб українця Романа Зозулі "Альбасете" відчайдушно бореться за право залишитися на наступний рік у Сегунді.

У 39-му турі "Альбасете" приймав хіхонський "Спортінг", який уже вирішив усі свої завдання в чемпіонаті.

Завдяки точному удару Зозулі на 69-й хвилині зустрічі господарі зуміли вирвати таке потрібне очко - матч завершився нічиєю 1:1.

Завдяки цієї нічиї "Альбасете" за три тури до фінішу чемпіонату на очко відірвався від зони вильоту.

Ще на очко попереду від Alba розташувався тимчасовий клуб Андрія Луніна "Реал Ов'єдо", а відразу за "Альбасете" йде клуб Василя Кравця - "Луго".

Заочна боротьба між українцями очікується жорстокою.

Highlights матчу "Альбасете" – "Спортінг" – на офіційному сайті Ла Ліги.