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Президент Грузії засудила гравця національної збірної за перехід у російський клуб

Вчинок гравця засудили і вболівальники.

Президент Грузії засудила гравця національної збірної за перехід у російський клуб
Саломе Зурабішвілі
Фото: facebook.com/zourabichvilisalome

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі розкритикувала форварда національної збірної з баскетболу Торніке Шенгелію за перехід в московський ЦСКА.

Досить різко вона висловилася на своїй сторінці у Facebook.

"Для мене як президента Грузії сумне і неприйнятне рішення капітана баскетбольної збірної Грузії про перехід у московський ЦСКА", - написала 5-й президент Грузії.

Крім глави держави, перехід гравця засудили і вболівальники в Грузії, але знайшлися й ті, хто закликає розділяти політику і спорт.

Раніше стало відомо, що 28-річний Шенгелія підписав контракт із ЦСКА на три роки.

У минулому сезоні Євроліги Шенгелія виступав за іспанську "Басконію".

Нападник відіграв 20 матчів, набираючи в середньому 11,4 очка, збираючи 4,3 підбирання і здійснюючи 1,6 передачі.

Додамо, що він також грав у НБА, де захищав кольори "Бруклін Нетс".

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