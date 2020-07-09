"Десна" вперше у власній клубній історії гарантувала собі участь у єврокубках

Цієї ночі завершився один із найдраматичніших фіналів в історії Кубка України.

"Динамівці" лише в серії пенальті зуміли зламати опір полтавської "Ворскли" (1:1, пен. 8:7).

12-та перемога "Динамо" у фіналі Кубка України означає, що чернігівська "Десна", яка лише другий рік виступає в еліті вітчизняного футболу, вперше у своїй клубній історії завоювала путівку в єврокубки.

Підопічні Олександра Рябоконя займають другий рядок у турнірній таблиці верхньої групи Української прем'єр-ліги, ведучи боротьбу з "Динамо" і "Зорею" за місце у кваліфікації Ліги чемпіонів. Але точно відомо, що "Десна" не опуститися нижче від четвертого місця.

Четверте місце, оскільки Кубок не виграла "Ворскла" - команда з нижньої шістки, гарантує чернігівцям місце у кваліфікації Ліги Європи.

У якому саме турнірі і з якої стадії стартує "Десна" - це вирішиться в останніх турах чемпіонату.